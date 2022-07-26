Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на Програму медичної евакуації за кордон, повідомило у вівторок, 26 липня, Міністерство охорони здоров'я.

Для того, щоб потрапити під Програму медичної евакуації, потрібно заповнити відповідну анкету.

«Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами», – сказано в повідомленні.

Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців. Деталі про медичну евакуацію за кордон можна дізнатися на сайті МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я також нагадали, що громадяни України, які перетнули кордон після 24.02.2022 року в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цих країн.