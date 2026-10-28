Зеленський та Бернем під час зустрічі в Лондоні у серпні 2026 року

Велика Британія оголосила про виділення додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі 10 млрд фунтів стерлінгів (близько 11,96 млрд євро). Про це повідомив у середу, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський.

Президент провів розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, за результатами якої оголосили про рішення надати Україні додаткову фінансову підтримку. Загальний обсяг допомоги – 10 млрд фунтів стерлінгів.

«7 млрд фунтів (8,36 млрд євро – ред.) економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 млрд фунтів (3,58 млрд євро – ред.) – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні», – повідомив Зеленський.

У пресслужбі британського уряду повідомили, що пакет додаткової допомоги включає додаткову військову підтримку українського ППО на 500 млн фунтів (близько 600 млн євро). Виділити оборонну частину допомоги планують до зими.

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5,5 млрд фунтів з 7 млрд економічної підтримки виділять в межах гарантій Світового банку. Загальна ж військова підтримка України з боку Великої Британії зросте до 6,5 млрд фунтів (7,76 млрд євро).

З урахуванням оголошеного додаткового пакета допомоги загалом Велика Британія виділила Україні 35 млрд фунтів стерлінгів, 16 з яких – це військова підтримка.

Крім того, лідери країн обговорили санкційну політику щодо Росії. Енді Бернем запевнив Зеленського, що Велика Британія у надалі «буде принциповою» в цьому рішенні.