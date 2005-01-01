Великий град пошкодив 182 будинки у Закарпатській області

У вівторок, 12 червня, град, зливи та сильний вітер пошкодив покрівлі 182 житлових будинків у чотирьох населених пунктах Іршавського району Закарпаття. Постраждалих людей немає, повідомили в обласній службі ДСНС.

Найбільше негода зачепила село Брід, де 150 покрівель потребуватимуть ремонту. Ще 10 покрівель пошкоджені в селі Дешковиця, стільки ж в селі Осій та ще 12 в селі Ільниця.

Фото ДСНС

Також буревій повалив дерева на автошляхи. Так, станом на 18:00 сім таких випадків: у Хустському (2), Тячівському (4) районах та місті Мукачево (1).

Рятувальна служба залучена до подолання наслідків негоди.

Крім цього, унаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 238 населених пунктів в 7 областях України.

«12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 238 населених пунктів в 7 областях, а саме: Хмельницька - 61 н.п., Львівська - 59 н.п., Чернівецька - 48 н.п., Закарпатська - 42 н.п., Вінницька – 20 н.п., Черкаська - 5 н.п., Київська - 3 н.п.», - йдеться в повідомленні на сайті відомства в середу вранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

До слова, 12 червня потужні зливи пройшли на Буковині. Зокрема, сильна злива стала причиною підтоплення низки вулиць та залізничного вокзалу в Чернівцях.