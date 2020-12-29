Ірина Венедіктова відреагувала на звинувачення в блокуванні підписання підозри в справі «ПриватБанку»

Генпрокурорка Ірина Венедиктова заперечує інформацію ЗМІ про затягування нею підписання підозр у справі «ПриватБанку» про підозру колишнім власникам у виведенні коштів з фінустанови до націоналізації. Про це вона написала у Facebook.

«Дозволю собі дати дружню пораду журналісту ЕП («Економічна правда»​ - Ред.), який дозволив собі послатися на секретні джерела в правоохоронних органах, які завірили його в тому, що я блокую підписання підозр в так званій справі «ПриватБанку». Це джерело або маніпулятор, або брехун», – зазначила Венедіктова.

За її словами, у справі щодо банку ухвалили всі необхідні процесуальні рішення й вона почала рухатись у правильному напрямку.

«Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство: усі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа почала рухатись у потрібному руслі», – наголосила Венедіктова.

Таким чином генпрокурор відреагувала на інформацію видання «Економічна правда» про те, що вона блокує підписання підозри в цій справі. Видання зазначало, що Національне антикорупційне бюро передало підозри у справі «ПриватБанку» на погодження особисто Венедіктовій, але від неї вже два тижні поспіль немає відповіді.

Венедіктова додала, що у випадку, якщо й надалі з’являтимуться такі «маніпулятивні» новини, то вона знайде можливість пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідують з деяким запізненням.

Водночас директор НАБУ Артем Ситник на радіо НВ підтвердив, що бюро підготувало і передало до Офісу генпрокурора проекти підозр фігурантам справи «ПриватБанку». Зараз їх підписання залежить від Венедіктової.

«Будь-яка підозра залежить від позиції прокурора. Детективи зібрали докази. На думку детективів, цих доказів достатньо для того, щоб оголошувати підозри – вони підготовлені, зараз матеріали перебувають на вивченні в Офісі генерального прокурора», – зазначив Ситник.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій банку. У грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Держава влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконної, тоді як «ПриватБанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери банку вивели понад 5,5 млрд доларів. Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років. 7 серпня МінМін’юст США офіційно звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні грошей «ПриватБанку».

«ПриватБанк» вважає, що Коломойський і Боголюбов відмили майже 800 млн доларів. У травні 2019 року керівництво банку подало позов проти Коломойського і Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер. «ПриватБанк» заявив про мільярдні збитки і стверджував, що бізнесмени за рахунок грошей банку скуповували нерухомість у штатах Огайо, Техас, Флорида і Кентуккі.