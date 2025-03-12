Вигляд міста Мостиська з висоти

У середу, 12 березня, Верховна Рада України підтримала постанову «Про зміну і встановлення меж міста Мостиська Яворівського району Львівської області». У результаті площа Мостиськ збільшилася майже удвічі.

Відповідно до постанови, територія міста Мостиська збільшилася на 1126,8 гектарів земель, та від сьогодні становить 2518,7 га. За проголосували 259 народних депутатів.

«Це рішення відкриває нові можливості для розвитку інфраструктури, покращення якості життя мешканців та залучення інвестицій у місто», – прокоментували згадану постанову у Мостиській міськраді.

Схема зміни меж міста Мостиська (клікніть на картинку, щоб збільшити)

Ще у липні 2023 року Львівська облрада підтримала звернення Мостиської міськради та погодила проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Мостиська.

Секретар Мостиської міськради Олег Макар тоді розповів ZAXID.NET, що йдеться про включення в межі міста земель у західній та південно-західній частині, які раніше були за межами населеного пункту. Це дачні господарства, туристична інфраструктура. У межі міста потрапив існуючий індустріальний парк «Мостиський сухий порт».

Напередодні, 11 березня, Верховна Рада проголосувала за збільшення площі міста Пустомити на 400 гектарів.