У межі міста Мостиська включили прилеглі території

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 25 липня, погодила проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міст Мостиська та Рудки. У результаті площа Мостиськ зросте майже удвічі, а Рудок – майже на третину. За ці рішення проголосували 50 і 48 депутатів відповідно.

Львівська облрада підтримала звернення Мостиської міськради щодо зміни меж міста. У результаті площа міста зросте майже удвічі – з 1392 га до 2519 га.

Як зазначається в пояснювальній записці, у межі міста включені ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. Площі міста більшено переважно за рахунок земель комунальної власності. Таке рішення має усунути спірні питання та сприяти ефективнішому використанню територій для потреб громади.

Секретар Мостиської міськради Олег Макар розповів ZAXID.NET, що йдеться про включення в межі міста земель, які раніше були за межами населеного пункту.

«Землі у західній та південно-західній частині міста. Там є дачні господарства, туристична інфраструктура. Потенційно ми зможемо там розробити нові квартали під індивідуальну забудову. Також збільшаться надходження земельного податку і орендної плати, плюс розвиток туристичної та промислової інфраструктури. У межі міста потрапить існуючий індустріальний парк «Мостиський сухий порт», – пояснив Олег Макар.

Іншим рішенням депутати збільшили площу міста Рудки Самбірського району з 284 га до 409 га. У межі міста включили ділянки, які перебувають у власності та користуванні мешканців та компаній.