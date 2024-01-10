У вересні 2023 року Піщанську звільнили з поста голови АМКУ

Верховна Рада України призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Рахункової палати. Посадовиця, яку звільнили з посади голови Антимонопольного комітету, обійняла посаду з другого разу, оскільки вперше для її призначення у парламенті не вистачило голосів, повідомив у середу, 10 січня, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Парламент призначив Головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона обіймала посаду голови АМКУ. Нагадаю, це питання ще було ще в порядку денному 21 грудня минулого року, але тоді не вистачило голосів», – повідомив Ярослав Железняк.

Нагадаємо, Піщанську звільнили з посади голови АМКУ 5 вересня 2023 року. Вона обіймала цю посаду з 2020 року. За інформацією розслідувачів Bihus.info, Піщанська стала однією з десятків людей, які отримали державні посади через наближеність до «Кварталу 95».

До слова, за призначення Піщанської на посаду голови Рахункової палати проголосували здебільшого депутати головуючої «Слуги народу». Ярослав Железняк уточнив, що за призначення посадовиці проголосували:

«Слуга народу» – 280 депутатів;

Колишня ОПЗЖ, «Платформа за життя та мир» – 17 депутатів;

«Довіра» – 15 депутатів;

«Батьківщина» – 13 депутатів;

«За майбутнє» – 10 депутатів;

та семеро позафракційних депутатів.

Жодного голосу за призначення Піщанської не віддали представники фракцій «Європейська Солідарність» та «Голос». Загалом проти призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати проголосувало 29 нардепів.