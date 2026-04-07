В Україні продовжили дію підвищених ставок військового збору

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору після скасування воєнного стану. За відповідний проєкт № 15110 проголосували 257 парламентарів. Закон є частиною пакету реформ, узгодженого з Міжнародним валютним фондом, та був ухвалений одразу у двох читаннях.

Головною новацією є зміна механізму використання коштів: військовий збір скеровуватимуть до окремого спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься суто для фінансування оборонних потреб. Раніше ці надходження зараховували до загального фонду бюджету, йдеться в повідомленні міністерства фінансів.

Чинні ставки військового збору в Україні:

для фізичних осіб – у розмірі 5%;

фізичних осіб-підприємців (ФОПів) першої, другої та четвертої груп – 10% в розрахунку однієї мінімальної зарплати (у 2026 році це 850 грн);

ФОПів третьої групи та юридичних осіб (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Згідно зі законопроєктом, ці норми продовжать до кінця воєнного стану та на три роки після цього.

Нагадаємо, підвищену ставку військового збору – 5% для більшості доходів фізичних осіб в Україні запровадили з 1 грудня 2024 року, а для ФОПів – з 1 січня 2025 року. Тоді уряд планував, що нові ставки діятимуть до завершення воєнного стану, після чого мають повернутися до попереднього рівня.

Раніше, з 2014 року, ставка була на рівні 1,5%. Тоді військовий збір запровадили як тимчасовий платіж для фінансування сектору безпеки та оборони. Під час повномасштабної війни його ставки розширили, а надходження стали одним із ключових джерел доходів бюджету.

Згідно з оцінкою мінфіну, пролонгація дії збору дозволить залучити до бюджету понад 140 млрд грн.