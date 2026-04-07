Верховна Рада продовжила термін дії підвищеного військового збору
Збір буде чинним три роки після завершення воєнного стану
Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору після скасування воєнного стану. За відповідний проєкт № 15110 проголосували 257 парламентарів. Закон є частиною пакету реформ, узгодженого з Міжнародним валютним фондом, та був ухвалений одразу у двох читаннях.
Головною новацією є зміна механізму використання коштів: військовий збір скеровуватимуть до окремого спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься суто для фінансування оборонних потреб. Раніше ці надходження зараховували до загального фонду бюджету, йдеться в повідомленні міністерства фінансів.
Чинні ставки військового збору в Україні:
- для фізичних осіб – у розмірі 5%;
- фізичних осіб-підприємців (ФОПів) першої, другої та четвертої груп – 10% в розрахунку однієї мінімальної зарплати (у 2026 році це 850 грн);
- ФОПів третьої групи та юридичних осіб (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.
Згідно зі законопроєктом, ці норми продовжать до кінця воєнного стану та на три роки після цього.
Нагадаємо, підвищену ставку військового збору – 5% для більшості доходів фізичних осіб в Україні запровадили з 1 грудня 2024 року, а для ФОПів – з 1 січня 2025 року. Тоді уряд планував, що нові ставки діятимуть до завершення воєнного стану, після чого мають повернутися до попереднього рівня.
Раніше, з 2014 року, ставка була на рівні 1,5%. Тоді військовий збір запровадили як тимчасовий платіж для фінансування сектору безпеки та оборони. Під час повномасштабної війни його ставки розширили, а надходження стали одним із ключових джерел доходів бюджету.
Згідно з оцінкою мінфіну, пролонгація дії збору дозволить залучити до бюджету понад 140 млрд грн.