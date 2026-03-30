Уряд готує три нові податкові закнопроєкти

Кабмін планує подати три окремі законопроєкти щодо нових податків і водночас спробує переконати МВФ відмовитися від вимоги введення ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк з посиланням на джерела в уряді.

За його словами, законопроєкти стосуватимуться:

Оподаткування доходів від цифрових платформ. Продовження ставки військового збору на рівні 5% після завершення дії воєнного стану. Скасування пільг на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро (для цього також потрібні зміни до Митного кодексу).

Водночас Кабмін не планує подавати законопроєкт про введення ПДВ для ФОП і планує домовитися з МВФ про зняття цієї вимоги.

За даними депутата, уряд розраховує, що Верховна Рада зможе розглянути та прийняти законопроєкти вже 7–9 квітня. Проте через 14-денний строк для подання альтернативних законопроєктів на кожен документ доведеться проводити три окремі голосування: включення до порядку денного, скорочення строків розгляду альтернатив та перше читання.

Железняк зазначив, що уряд може мати певні труднощі у парламенті, і без вирішення політичної кризи навіть перше питання може не пройти.

Раніше Міністерство фінансів представило «великий податковий законопроєкт», який об’єднував усі чотири пропозиції щодо введення нових податків. Ці зміни є частиною зобов’язань України перед МВФ, а невиконання умов може ставить під загрозу фінансування за програмою на 8,1 млрд доларів, з яких 1,5 млрд доларів уже надійшло.