У середу, 21 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7668-д, який передбачає повернення акцизного податку на плальне. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ у цілому підтримали 255 депутатів: «Слуга народу» – 195, «ЄС» – 0, «Батьківщина» – 0, «Платформа за життя та мир» – 14, «За майбутнє» – 12, «Голос» – 1, «Довіра» – 14, «Відновлення України» – 14, позафракційні – 5.

Згідно положень законопроекту, повертаються акцизи у розмірі:

бензин 100 євро за 1000 літрів;

дизель 100 євро за 1000 літрів;

біопаливо 100 євро за 1000 літрів;

газ 52 євро за 1000 літрів.

«Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану», – зазначив нардеп. При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Железняк нагадав, що закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня. Він пдкреслив, що всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 01 липня 2023 року.