Верховна Рада 24 лютого ухвалила закон, який скасовує обов’язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку. Про це повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. Нововведення залишає право вибору за підприємцями – працювати з актами виконаних робіт чи з рахунками-фактурами (інвойсами).

«Мій законопроект 14023, яким скасовується обовʼязковість другого підпису на актах виконаних робіт та інших первинних документах (за згодою сторін) прийнято. Це значний крок у дерегуляції бізнесу», – зазначив Гетманцев.

Мета ініціативи – надати підприємствам право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг. Зокрема, законопроєктом пропонувалося дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

це передбачено договором;

послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі.

Водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених бюджетними коштами – для них залишаються чинні вимоги. Також акти залишаються обов’язковими для договорів будівельного підряду та проєктно-вишукувальних робіт, договорів про пожертву, благодійну або гуманітарну допомогу, пише «Ліга:Закон».

За словами Гетманцева, законопроєкт було підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу.

Нагадаємо, акти виконаних робіт як первинний фінансовий документ використовували лише на пострадянському просторі. Вони значно обтяжували бізнесову діяльність для малих підприємців та часто ставали причиною податкових перевірок та штрафів, навіть якщо факт надання послуги підтверджувався оплатою.

Згідно з даними дослідження CASE Україна, в цінах 2021 року економія від відмови обов’язкового використання актів виконаних робіт могла становити до 34 млрд грн на рік, Тоді це становило 0,6% ВВП.