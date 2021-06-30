Верховна Рада на засіданні в середу, 30 червня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про спрощення приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи. За ухвалення закону проголосував 261 народний депутат.

Як повідомила прес-служба парламенту, закон пропонує скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови у приєднанні. Також закон унормовує терміни виконання заходів з приєднання.

Крім того, закон змінить підходи до визначення плати за приєднання, яка буде встановлюватися, виходячи з потужності і відстані від розташування об’єкта. А ще він передбачає заходи щодо захисту заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільчої системи.

«Законом також внесено зміни до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», якими впроваджується інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку», – сказано у повідомленні.