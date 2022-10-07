Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 7 жовтня, в першому читанні ухвалила державний бюджет на 2023 рік. На розгляд документа депутатам знадобилося менш як три години, пише LIGA.net.

За документ проголосував 251 народний депутат. Розгляд держбюджету в остаточному – другому читанні планується пізніше цього місяця.

Головні показники держбюджету-2023:

доходи – 1 279,1 млрд грн (загальний фонд – 1146,6 млрд грн; спеціальний – 132,5 млрд грн);

видатки – 2 573,4 млрд грн (загальний фонд – 2 268,5 млрд грн, спеціальний – 304,9 млрд грн);

дефіцит – 20% ВВП;

запозичення – 1 686,8 млрд грн (загальний фонд – 1 516,8 млрд грн, спеціальний фонд – 170,0 млрд грн), з них на погашення державного боргу – 415 млрд грн.

На національну безпеку та оборону у наступному році закладено 1 141,1 млрд грн або 17,8% ВВП. Мінімальна заробітна плата 2023 року становитиме 6700 грн на місяць і не буде підвищуватися протягом всього року.

Прожитковий мінімум наступного року становитиме 2589 грн, тобто теж не зміниться, у порівнянні з груднем 2022 року.

Бюджет складено з урахуванням прогнозу курсу на рівні 42,2 грн/$, інфляції – 30%, зростання ВВП – 4,6%.