Верховна Рада ухвалила закон про фрілансерів, який запроваджує нову особливу форму трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Законопроект про нестандартні форми зайнятості Верховна Рада остаточно ухвалила на засіданні в понеділок, 18 липня. У першому читанні документ ухвалили ще минулого року.

За документ проголосували 269 народних депутатів. У пояснювальній записці йдеться, що він запроваджує нову особливу форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Як пише НВ, такі трудові договори вводяться як альтернатива договорам цивільно-правового характеру. Такий договір дозволить працівникові поєднувати легальну роботу у кількох роботодавців та мати базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплати тощо).

Окремо в законі наголошується на тому, що кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10% від загальної кількості трудових договорів. Також передбачається, що роботодавець не може забороняти або створювати перешкоди працівникові на фрілансі виконувати роботу з іншого трудового договору іншого роботодавця.

Заробітна плата при цьому виплачується за фактично відпрацьований час чи фактично виконану роботу. Мінімальна тривалість робочого часу протягом календарного місяця – 32 години.