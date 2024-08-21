Рада повернула право на відстрочку для ще однієї категорії військовозобов’язаних

Верховна Рада України на засіданні у середу, 21 серпня, підтримала законопроєкт №11391, який передбачає відстрочку від служби для неповнорідних родичів загиблих на війні військових. Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, у другому читанні в цілому документ підтримали 310 депутатів.

У попередній редакції закону про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Однак під час подальших змін до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» вилучили. Після цього на сайті президента зареєстрували петицію з проханням виправити цю несправедливість і скоригувати законодавство в цій частині. Законопроєкт було внесено на розгляд парламенту групою народних депутатів з різних фракцій парламенту

Народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» і одна з співавторок законопроєкту Ірина Геращенко пояснила, що наразі існує норма: якщо в родині є загиблий на війні герой, то інші члени родини не можуть бути мобілізовані.

«Натомість, бувають дикі випадки. Якщо жінка має двох синів від різних шлюбів, й один з синів загинув, другого сина можуть призвати до армії», – зазначила вона у Telegram.

Міноборони у своєму висновку про законопроєкт раніше вказало, що підтримує зміни, які повернуть відстрочку тим, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти.

Нагадаємо, що в Україні діє загальна мобілізація згідно з якою призивати на службу можуть військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк раніше стверджував, що близько 930 тис. українців, які підлягають мобілізації, заброньовані від призову.