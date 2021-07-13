Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня, ухвалила в першому читанні законопроект про криміналізацію контрабанди товарів. Відповідне рішення підтримали 255 депутатів.

Документ, який був внесений у квітні Володимиром Зеленським, доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями - 201-2 «Контрабанда товарів», 201-3 «Контрабанда підакцизних товарів», 201-4 «Недостовірне декларування товарів».

За контрабанду товарів пропонують карати штрафом від 10 тис. до 25 тис. неоподаткованих мінімумів громадян, тобто зараз це від 170 тис. до 425 тис. грн (далі всі підрахунки штрафів проведенні з чинним нмг у 17 грн). Повторний злочин каратиметься штрафом від 850 тис. грн до 1275 тис. грн або позбавлення волі від п'яти до десяти років. Контрабанда організованою групою каратиметься позбавленням волі від семи до 11 років і конфіскацією.

Передбачені цією статтею дії, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди у сто і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (тобто від 1700 грн); у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди у шістсот і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (від 10,2 тис. грн).

Контрабанду підакцизних товарів пропонують карати штрафом від 340 тис. грн до 697 тис. грн або позбавлення полі від трьох до шести років. Повторний злочин, або злочин з використанням службового становища або у великому розмірі каратиметься штрафом 1 275 000 грн-34,6 млн гривень або позбавлення волі строком від шести до 11 років з конфіскацією. Ці ж дії з боку організованої групи пропонують карати позбавленням волі від десяти до 12 років з конфіскацією.

Недостовірне декларування товарів хочуть карати штрафом від 170 тис. грн до 289 тис.. Повторний злочин або злочин службовця матиме покарання у 765 тис. грн-1020 тис. грн, або позбавленням воді від трьох до шести років.

Від відповідальності за недостовірне декларування пропонується звільняти тих, хто сплатив подвійний розмір несплаченого митного платежу.

Зазначимо, що з 2012 року переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів не є контрабандою і не вважається злочином. Чинна редакція Кримінального кодексу передбачає покарання лише за умови контрабанди культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Незаконне переміщення інших товарів, крім наркотичних речовин, та цінних та рідкісних порід дерев на сьогодні не є контрабандою.