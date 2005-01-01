Верховна Рада відтермінувала на рік запровадження норм закону про житлово-комунальні послуги

Нові покарання за несплату комунальних послуг запровадять з травня 2019 року

Верховна Рада відтермінувала набрання чинності законом «Про житлово-комунальні послуги» до 1 травня 2019 року. Як повідомив «Укрінформ», такого перехідного періоду має вистачити для виконавчої влади, щоби затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги».

Відтермінування також забезпечить стабільне функціонування суб’єктів господарювання, виконавців житлово-комунальних послуг, та дозволить знизити соціальну напругу до моменту повного набрання чинності законом «Про житлово-комунальні послуги» та укладення договорів про надання відповідних послуг згідно із цим Законом.

Парламент визначив, що норми щодо відповідальності за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг стануть чинними з 1 травня 2019 року, а не з 1 січня 2019 року, як визначено законом.

Також було підтримано пропозиції, озвучені віце-прем’єр-міністром-міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком в царині соціального захисту населення, що користується пільгами та отримує житлові субсидії.

При цьому встановлено, що при відшкодуванні витрат оператора зовнішніх інженерних мереж, пов’язаних зі встановленням, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку, споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання у відповідній будівлі, які сплачують внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, надаватимуть пільги та субсидії.

Пільги та субсидії для відшкодування витрат з оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються до дати набрання чинності угодами про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.