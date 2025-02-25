Постанову про підтримку демократії підтримали 268 парламентарів

У вівторок, 25 лютого, народні депутати з другої спроби проголосували проєкт постанови № 13039 про заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Зокрема, в документі висловлена підтримка президенту Володимиру Зеленському і задекларована неможливість проведення виборів до кінця воєнного стану. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

«З другої спроби все ж таки проголосували сьогодні №13041 Постанову про демократію (і підтримку Зеленського і майбутні вибори). Це ту, яку вчора провалили….», – написав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 268 народних депутатів. Ірина Геращенко заявила, що відповідну заяву підтримали представники від «Слуги народу» та представники колишньої «ОПЗЖ».

Нагадаємо, 24 лютого народним депутатам не вдалось проголосувати відповідну постанову через брак голосів. Її підтримали 218 депутатів з 226 необхідних.

Про що йдеться у заяві парламенту

У заяві народні депутати підтвердили, що президент Володимир Зеленський був обраний на вільних і демократичних виборах, а його мандат не ставиться під сумнів.

Зазначається, що вибори Президента України відбудуться щойно на території країни буде забезпечено «всеосяжний, справедливий і сталий мир».

Парламент також наголосив, що Володимир Зеленський повинен виконувати президентські повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із ч. 1 ст. 108 Конституції України.

Також Верховна Рада закликала міжнародну спільноту об’єднатись з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РФ проти України й встановлення всеосяжного, справедливого і сталого миру для України, що дасть змогу відновити нормальне життя в державі.

Звинувачення Трампа в нелегітимності президента Зеленського

18 лютого президент США Дональд Трамп заявив нібито про критично низький рейтинг Володимира Зеленського та закликав провести вибори в Україні. За словами Трампа, президента Зеленського підтримують нібито лише 4% українців.

Своєю чергою Володимир Зеленський назвав заяву Трампа з приводу його рейтингу серед українців російською дезінформацією та заявив, що «прибрати його швидко» не вийде.

Додамо, пʼятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського мав закінчитися в травні 2024 року після виборів у березні. Утім, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Як свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у лютому 2025 року Зеленському довіряли 57% українців. Також, згідно з опитуванням Gradus Research, кандидатуру Зеленського на виборах президента готові підтримати 23% українців, що є найвищим показником серед потенційних кандидатів.