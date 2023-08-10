Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову потиснути руку російській фехтувальниці

Верховна Рада України на пленарному засіданні 10 серпня ухвалила звернення до парламентів та урядів країн світу, Міжнародного олімпійського комітету й міжнародних спортивних федерацій із закликом засудити незаконну дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан. Про це 10 серпня повідомив у Telegram нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За постанову №9554 проголосувало 320 парламентаріїв.

«Ми закликаємо скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення. А також обов'язково притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан, і довічно дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокаційний вчинок, що суперечить олімпійському духу», – написав Гончаренко.

Верховна Рада також закликала парламенти й уряди демократичних країн, міжнародні спортивні федерації наслідувати її приклад і засудити дії Міжнародної федерації фехтування.

«Верховна Рада України, наголошуючи на повній підтримці гідного вчинку олімпійської чемпіонки Ольги Харлан та рішуче засуджуючи ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки, закликає Міжнародну федерацію фехтування повністю скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення», – ідеться у зверненні.

Український парламент закликав Міжнародний олімпійський комітет і міжнародні спортивні федерації скасувати рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Верховна Рада також закликала міжнародні спортивні федерації внести зміни до правил спортивних змагань, скасувавши обов'язковість рукостискання або поклону у змаганнях, у яких беруть участь і українські, і російські або білоруські спортсмени.