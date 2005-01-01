Верховна Рада закріпила на законодавчому рівні поняття «спортивна зброя»

Українська біатлоністка Ірина Вавринець

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розроблений Міністерством молоді та спорту, і на законодавчому рівні визначила поняття «спортивна зброя». За прийняття відповідного законопроекту №6120 в цілому проголосувало 238 депутатів, повідомляє «Укрінформ».

Законопроект було розроблено на виконання пункту 5 протокольного рішення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана від 27 травня 2016 року.

Депутати прийняли закон з урахуванням пропозиції комітету і визначили, що «спортивна зброя — це сертифікована в установленому законодавством порядку вогнепальна (крім бойової) чи пневматична стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, що призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовано в правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні».

Окрім того, депутати доповнили новою частиною статтю 48 Закону і встановили, що придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання спортсменами вогнепальної (крім бойової) чи пневматичної, стрілецької, вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї.

Під час обговорення законопроекту президент Національного параолімпійського комітету Валерій Сушкевич закликав депутатів підтримати законопроект через існування загрози зриву участі українських команд на змаганнях в Кореї. «Через місяців півтора ви будете дивитись в Кореї як дві команди - олімпійська і параолімпійська - будуть виборювати перемогу України у світовому спорті... На сьогоднішній день закону про використання, перевезення і зберігання зброї спортивної немає. Зараз під загрозою виступ наших двох команд», - зазначив Сушкевич.

До слова, Україна - єдина в Європі країна, яка за весь час своєї незалежності продовжує жити без збройового законодавства взагалі. Обіг цівільної зброї в країні регламентує лише внутнішній міліцейський наказ №622 від 21.08.98, що є безпрецедентрим випадком. Спроби змінити ситуацію й надати право українцям володіти короткоствольною вогнепальною зброєю, яке внутнішня інструкція 622 не передбачає, були у 2014 році. Тоді до ВР було подано проект закону Закону про цивільну зброю і боєприпаси, однак з тих пір він продовжує припадати пилом у комітетах, оскільки будь-якого бажання нарешті вирішити законодавчу колізію, яка склалась у нашій державі, у нардепів немає.

Нагадаємо, 15 січня міністр оборони України Степан Полторак обмежив себе у праві нагороджувати зброєю цивільних осіб.