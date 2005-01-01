Міноборони більше не даруватиме зброю цивільним, – Полторак

СуспільствоОлег Костюк, 15 січня1420

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Міноборони більше не даруватиме зброю цивільним, – Полторак
фото з відкритих джерел
Міністр оборони України Степан Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак обмежив себе у праві нагороджувати зброєю цивільних осіб. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 15 січня.

«Виступив з ініціативою та підписав відповідний наказ обмежити себе в праві нагороджувати відзнакою «Вогнепальна зброя» та «Холодна зброя» цивільних осіб», – написав міністр.

За словами Полторака, відтепер цими відзнаками можуть бути нагороджені лише військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур, а також ті, хто був звільнений у відставку або запас з правом носіння військової форми одягу.

Крім цього, згідно наказу, такими нагородами громадян зазначеної категорії можуть нагороджувати лише один раз.

«Таке рішення дозволить удосконалити нормативно-правову базу з питань нагороджень та визначити чітке коло осіб, які можуть бути нагороджені даною відзнакою», – зазначає Полторак.

До слова, впродовж 2014-2016 років міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив 1322 одиниці нагородної зброї, з них 112 - нардепам.

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