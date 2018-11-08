Верховна Рада заощадила майже 16 млн грн на депутатах-прогульниках

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:49880

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Верховна Рада не виплатила 15 млн 826 тис. гривень зарплат тим народним депутатам, які не приходили на пленарні засідання парламенту, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Якщо взяти із січня до вересня 2018 року, то було зекономлено 15 млн 826 тис. 585 гривень в бюджеті за рахунок невиплати зарплат тим депутатам, які не приходять», – зазначив Парубій у четвер, 8 листопада, якого процитував «Укрінформ».

Він наголосив, що немає механізму примусити депутатів приходити на роботу.

Нагадаємо, невиплата зарплати депутатам-прогульникам у Верховній Раді почалася після того, як голова парламенту підписав відповідне розпорядження.

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