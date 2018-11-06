Держава оплачує житло 120 народним депутатам-мільйонерам

Багато депутатів ВРУ, які мають мільйонні статки, просять компенсацію за житло

170 народних депутатів отримують державну компенсацію на оренду житла в Києві, із них 120 задекларували мільйони заощаджень, а щонайменше 25 мають житло у столиці чи елітному передмісті. Про це йдеться у сюжеті програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Згідно із законом, який парламентарі ухвалили самі для себе, ті з них, хто не володіє житлом у столиці і 30 кілометрах навколо, мають право на компенсацію з грошей платників податків.

Щомісяця їм нараховують по 20 тис. грн за оренду квартири чи номера у готелі «Київ». За один день – це 650 гривень, за рік – 240 тисяч.

Серед отримувачів компенсації є навіть офіційні власники житла в столиці чи 30-кілометровій зоні навколо Києва. Наприклад, колишній регіонал, а нині член депутатської групи «Воля народу» Ігор Молоток, який разом з родиною задекларував біля 20 млн грн заощаджень і особисто володіє заміським маєтком у селі Романків поблизу Києва.

Молоток отримання компенсації спершу намагався пояснити, що його маєток занадто далеко від Києва (хоча насправді менше, ніж за 30 км від Верховної Ради), а потім раптом згадав про нібито ремонт, через який користуватися будинком не може.

Однак журналісти зафіксували, що у робочі дні зранку біля заміського будинку Молотка стоять іномарки. Крім того, дружина депутата має у Києві квартиру на 150 м2.

Має столичну нерухомість і депутат від Народного фронту Володимир Шкварилюк. Квартиру він купив у липні 2016 року, але за два роки він нібито не зробив ремонт, тому просить компенсацію нібито на оренду.

Опоблоківець Дмитро Колєсніков і його дружина мають дві квартири майже на 250 м2. у столичному будинку біля Національного антикорупційного бюро, але нардеп запевняє, що мешкає у Кривому Розі, їздить до Києва і живе нібито у готелі.

Один із найбагатших депутатів ВРУ екс-регіонал, а нині член партії «Відродження» Євгеній Гєллєр має цілий палац із власним парком у Козині, але щомісяця отримує компенсацію з коштів платників податків.

20 тисяч щомісяця має і власник столичної квартири з 57 мільйонами заощаджень Аркадій Корнацький із БПП, і Олександр Пресман, статки родини якого становлять майже 80 млн грн, без врахування кількох елітних автивок і столичної квартири.

Відзначається, що дехто ж з депутатів завбачливо оформив нерухомість на родичів. Наприклад, нардеп від БПП Руслан Демчак. Вишуканий маєток під Києвом, із басейном і спортивним майданчиком, яким користується Руслан Демчак, записаний на його батька, колишнього вчителя фізкультури.

Або фігурант «бурштинової справи», депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, який живе у пентхаусі на 227 м2 у столичному житловому комплексі «Крістал Парк». Ця квартира – офіційно житло сестри Полякова. Але 11 млн грн на купівлю пентхаусу сестра Полякова, як встановили детективи НАБУ, отримала від помічниці самого Полякова.

Київські квартири записали на дружин та іншу рідню і отримують компенсацію нардепи-мільйонери: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Кіссе (Відродження), Віталій Барвіненко (Відродження), Станіслав Березкін (депутатська група «Воля народу»), Ігор Бриченко (Народний фронт), Олександр Долженков (Опозиційний блок), Юрій Одарченко (Батьківщина), Іван Рибак (БПП), Владислав Севрюков (БПП), Олег Мусій (позафраційний).

При цьому апарат Верховної Ради, роздаючи по 20 тис. грн щомісяця, навіть не перевіряє, чи є у власності депутата або його родини столичне житло.

«Надання народним депутатам довідок від готелю чи власника житла для звітування про витрачені кошти, а також проведення перевірок Управлінням справами Апарату Верховної Ради законом про статус народного депутата не передбачено», – заявив перший заступник керівника апарату ВРУ Петро Боднар.