Пустомитівська міська рада ухвалила рішення про збільшення території міста ще в 2017 році, тепер його затвердили після низки погоджень

У вівторок, 11 березня, Верховна Рада України ухвалила постанову №7410 про збільшення території міста Пустомити на Львівщині на 413,4 га. Про це ідеться в офіційному Telegram-каналі парламенту.

Після зміни меж місто Пустомити, що біля Львова, матиме загальну площу 1764,9 га. Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, територія міста збільшена «з метою створення сприятливих умов розвитку».

«…для забезпечення комплексного, планомірного, економічно-доцільного розвитку інфраструктури, а також створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів», – написано в пояснювальній записці.

Також в документі зазначено, що збільшення території міста створить сприятливі умови для його територіального розвитку, ефективного використання потенціалу території, збільшить надходження від плати за землю та інших податків до місцевого бюджету, що будуть використовуватись на розвиток міста.

Пустомитівська міська рада ще в січні 2017 року ухвалила рішення «Про розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі населеного пункту міста Пустомити». Проєкт землеустрою відповідав Генплану міста, а в листопаді 2018 року він отримав висновок державної експертизи землевпорядної документації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. У парламент проєкт постанови про зміну меж міста Пустомити на Львівщині надійшов у січні 2022 року.

Пустомити є центром одноіменної міської територіальної громади, яку очолює Олег Серняк. До складу громади входять місто Пустомити і дев’ять сіл.