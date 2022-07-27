Рукав, який може вмістити до 200 тонн зерна, коштує 1000 доларів

Верховна Рада на засіданні в середу, 27 липня, ухвалила в цілому законопроект, який вносить зміни до Митного кодексу і звільняє від оподаткування ввізним митом товари, що використовуються для забезпечення зберігання зернових і олійних культур. За законопроект проголосували 304 народні депутати, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, під звільнення від ввізного мита підпадають мішки, рукави для зберігання зернових та олійних культур, а також обладнання для їх наповнення, завантаження і розвантаження.

У документі зазначається, що через російську збройну агресію в Україні постала проблема щодо забезпечення належного зберігання зерна через неможливість відправляти його на експорт морськими шляхами з одночасним виникненням дефіциту місць для зберігання агропродукції. Багато елеваторів знищені, а наявні не були розраховані на такий обсяг зберігання.

Виходом із цієї ситуації, на думку народних депутатів, є використання тимчасових засобів зберігання зернових: мішків та рукавів (мішки та рукава – поліетиленові, в які можна завантажити до 200 тонн зернових та покласти прямо на полі), тимчасових силосів, а також машин (обладнання) що призначені для їх завантаження та розвантаження, пише «Укрінформ».

За словами авторів документа, необхідно у стислі строки імпортувати та встановити в Україні близько 80 тис. рукавів, щонайменше 80 комплектів машин (обладнання) для їх завантаження та тимчасових силосів. Наразі цьому заважає їх дефіцит та високі ціни: зараз один рукав для зберігання від 180 до 200 тонн зерна коштує близько 1000 доларів США, в той час, як аграрії страждають від наднизьких закупівельних цін на сільгосппродукцію.

Раніше Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала проект на суму 17 млн доларів, щоб допомогти українським фермерам зберегти очікуваний у липні-серпні врожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки.