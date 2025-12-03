Versace переходить до Prada

Італійська Prada Group офіційно завершила купівлю культового бренду Versace. Угоду на суму 1,38 млрд доларів було закрито 2 грудня, повідомили у пресслужбі компанії. Зазначають, що Prada S.p.A. отримала всі необхідні дозволи регуляторів, а тому придбання Versace у Capri Holdings остаточно оформлено.

У Capri Holdings заявили, що гроші, отримані від продажу бренду, спрямують на погашення боргових зобов’язань. Холдинг продовжує володіти такими брендами, як Michael Kors та Jimmy Choo. Генеральний директор компанії Джон Айдол додав, що цей крок має допомогти стабілізувати бізнес уже цього року, а відновлення зростання очікують у 2027 фінансовому році.

Айдол також подякував команді Versace за багаторічну роботу, окремо відзначивши Донателлу Версаче, Даріо Вітале та Еммануеля Гінцбургера за їхнє лідерство та внесок у розвиток бренду. За його словами, Prada стане надійним партнером, який відкриє для Versace новий етап розвитку.

Що відомо про Versace?

Бренд Versace був заснований Джанні Версаче у 1978 році та здобув світову популярність завдяки сміливому стилю, яскравим принтам і фірмовому символу – голові Медузи. Нині креативною директоркою дому моди залишається Донателла Версаче. У 2023 році бренд приніс Capri Holdings близько 1 млрд доларів виторгу, що становило приблизно 20% загального доходу групи.

Та наприкінці 2024 року Capri Holdings повідомила про різке падіння доходів через помилки у фінансовому плануванні та загальне ослаблення попиту на люксові товари у світі.