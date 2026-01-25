Такий спосіб дозволяє гранулам рівномірно розчинитися без різкого контакту з окропом

Багато шанувальників розчинної кави заварювали її неправильно, через що напій міг вийти гірким на смак. Проте експерт з кави Ітан Роуд поділився простим трюком, який допомагає зробити каву м’якішою та приємнішою. Express розповідає, як правильно готувати розчинну каву.

Експерт радить спочатку всипати каву в чашку та залити її трохи холодною водою, розчинити та після цього доливати гарячу воду. Такий спосіб дозволяє гранулам рівномірно розчинитися без різкого контакту з окропом, що значно зменшує гіркоту.

Якщо ви хвилюєтесь, що в результаті ваша кава стане слабшою на смак, гарним правилом, якого слід дотримуватися, є використання однієї чайної ложки розчинної кави на кожні 175 мілілітрів води.

Також, якщо ваша кава для вас занадто гірка, ви можете додати дрібку солі, щоб пом’якшити її смак.