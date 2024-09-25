У Хмельницькому зареєстрували перший у цьому році випадок смерті від гарячки Західного Нілу. Померла 60-річна місцева жителька, у якої захворювання спровокувало запалення оболонок головного мозку. Про це ZAXID.NET розповіла 25 вересня завідувачка відділення для лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич.

«Жінка пізно звернулася по медичну допомогу, коли гарячка Західного Нілу уже призвела до менінгоенцефаліту (ред. – запалення оболонок головного мозку). Це спричинило інсульт, а оскільки пацієнтка ще мала супутнє захворювання – важку серцеву патологію, врятувати її життя не вдалося», – зазначила Олена Маркевич.

За словами завідувачки відділення, 60-річна хмельничанка потрапила в лікарню через тиждень після того, як захворіла на гарячку – 13 вересня, а померла 17 вересня.

«Загалом із початку вересня у нашому медзакладі перебували шестеро хворих на гарячку Західного Нілу віком від 20 до 70 років. Усі пацієнти при госпіталізації скаржились на різке підвищення температури тіла до 39,9°C, головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. Одна жінка померла, а всіх інших у задовільному стані уже виписали додому», – зауважила Олена Маркевич.

Додамо, що гарячка Західного Нілу – це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси комарів. У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Летальність від хвороби складає 2-14%. Наразі проти гарячки Західного Нілу не існує вакцини, її лікують симптоматично.