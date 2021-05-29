Через заборону літати з України до Білорусі і навпаки українці, які перебувають, зокрема й через медичні потреби в сусідній країні, опинилися в складній ситуації. Серед них є пацієнти, які перенесли пересадку органів, проходили лікування чи обстеження. Для таких людей літак був найбезпечнішим і найшвидшим методом дістатися додому після операції.

26 травня Україна, як і деякі країни Європи, припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила польоти над її територією. Заручниками ситуації стали щонайменше 26 українців, які потребують в Білорусі трансплантації органів чи вже там лікуються і мали летіти додому, повідомив «5 канал».

Пацієнтка Анна Пушкеля-Курілова з Харківської області, яка перебувала в Білорусі після трансплантації печінки, розповіла, що замість літака їй запропонували або найняти реанімобіль, який забере її й доставить додому, або ж їхати автобусом. В обох цих випадках їй доведеться долати понад тисячу кілометрів, що займе до 15 годин у дорозі.

«Перша реакція була істерика. Порадили за свої гроші найняти реанімобіль. Звідси до мене знову ж таки тисяча кілометрів. Плюс назад тисяча. Дві тисячі кілометрів. Я боюся уявити скільки це тисяч доларів. Тому я злякалася. Моя проблема в тому, що я почуваюся нормально, але я сидіти не можу довго. А друге – імуносупресія – імунітет не працює. Я в цьому автобусі привезу всі болячки, що там є, на собі», – розповіла пацієнтка.

Інший пацієнт Андрій Іванов з Черкащини розповів, що білоруські волонтери пропонували доставити його до українського кордону наземним транспортом, утім, за його словами, це займе загалом 13 годин (з урахуванням проходження кордону і дороги додому). Обоє пацієнтів розповіли, що після припинення авіасполучення зніхто з чиновників з ними не зв’язувався.

Таких як Андрій і Анна, українців, які мали в Білорусі операції чи обстеження і тепер застрягли в країні, наразі 26 осіб. У посольстві кажуть, що усім допоможуть дістатися додому. Анну після розголосу у соцмережах обіцяють безоплатно довезти на реанімобілі.

«За нею завтра привезуть автобус організований Харківською ОДА. Дві людини готується, евакуація завдяки транспорту, який надішле Міністерство охорони здоров'я. Декілька людей готуються їхати додому самостійно. Найближчим часом вже з тих людей, яких прооперувалися, за допомогою МОЗ, волонтерів і за сприяння посольства, ми будемо відправляти людей до 2 числа», – розповів посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Але насправді проблема з припиненням авіасполучення між Україною і Білоруссю значно ширша, повідомила волонтерка Тетяна Якубець. За її словами, в Україні є майже 400 людей, яким потрібно щотримісяці їздити до Білорусі, щоб здавати кров.

«Ті, хто не здадуть вчасно кров раз в три місяці, вони не активні в черзі, їх не викличуть. Вони втрачають шанс отримати трансплантацію», – наголосила волонтерка.

За її словами, необхідний орган може з'явитися у будь-який момент, тож викликають пацієнтів на трансплантацію навіть серед ночі. Усі ці операції оплатило Міністерство охорони здоров’я України.

«Це практично за 6-7 годин ти маєш бути обов'язково у Мінську, а то і раніше. І якщо вона не приїхала, вона може знову в лист очікування десь потрапити не знаючи на коли їй з'явиться орган», – розповів пацієнт, який потребує трансплантації Борис Андрощук.

У зв’язку з цим, волонтерка закликала відновити авіасполучення й не допустити повного закриття кордонів.

Тим часом, у посольстві закликають усіх, хто має труднощі з поверненням в Україну з Білорусі, звертатися на гарячу лінію.