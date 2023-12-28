Від початку епідсезону від ускладнень коронавірусу померло 16 мешканців Львівщини

Коронавірус не відступив, і не лише в Україні, а й у Європі, світі. Окрім коронавірусу зростає кількість хворих на ГРВІ та грип. За останній тиждень (з 18 до 24 грудня) на Львівщині зареєстровано 13 039 випадків ГРВІ проти 12 122 випадків за попередній тиждень. Зростання захворюваності на 7%. Підвищена захворюваність спостерігається на території Львівського та Стрийського районів, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

Серед хворих понад 50% дітей віком до 17 років. Насправді хворих значно більше, але не всі звертаються по допомогу до медиків і лікуються вдома самотужки.

На коронавірусну хворобу минулого тижня захворіло 449 людей проти 420 – за позаминулий тиждень. На лікуванні у лікарнях був 71 пацієнт. Минулого тижня від ускладнень коронавірусної інфекції померло п’ятеро хворих, яким було за 65 років.

Як уточнили ZAXID.NET у Центрі, усі хворі, що померли, – львів’яни. Усі мали супутні захворюваня: хвороби серця, легень, нирок, цукровий діабет і не були щеплені від коронавірусу. Загалом від початку епідсезону (з 2 жовтня) коронавірус забрав життя 16 мешканців області.

На Львівщині виявлено вже і віруси грипу. Минулого тижня працівники вірусологічної лабораторії Центру у трьох зразках виявили віруси грипу А.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін повідомляв, що пік захворюваності на коронавірус буде у середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року. У січні вже будуть більше циркулювати віруси грипу.

Лікарі радять мешканцям області вакцинуватися, особливо старшим людям і тим, хто має супутні захворювання.

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