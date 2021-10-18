Відео, на якому хулігани в селищі Торчин нібито помстились військовим після того, як ті змусили їх вибачитись на колінах, виявилось фейком. Розповсюдили його з фейкової сторінки у фейсбуці, згодом інформацію підхопили телеграм-канали та деякі ЗМІ. Поліція встановила, що розповсюдили брехню 14 жовтня, у День захисників та захисниць України, аби «спровокувати конфліктну ситуацію всередині українського суспільства».

Про те, що відео фейкове, повідомили у прес-службі поліції Волині в понеділок, 18 жовтня. Виявилось, що запис, на якому невідомі особи б’ють людей у військовій формі і кричать «це тобі не Схід», запустили 14 жовтня, у день захисників та захисниць України. Поліція встановила, що першоджерелом провокативного відео була фейкова сторінка реального українця у фейсбуці, яку створили невідомі особи. Імовірно, вони мають зв’язок з ДНР.

«При реєстрації користувач вказав контактний телефон одного з мобільних операторів, що діє на території так званої ДНР (Донецької народної республіки). Допис користувач розмістив близько 18 години 14 жовтня. А вже близько 21 години відео з’явилось на популярному столичному телеграм-каналі. Як повідомили в адміністрації цього ресурсу, відео їм надіслала невідома особа. Після розміщення на телеграм-каналі з «фейкової» фейсбук-сторінки відео зникло», – йдеться у повідомленні поліції.

Згодом відео поширили деякі телеграм-канали з підписами, що таким чином нападники помстились ветеранам АТО у селищі Торчин на Волині. Нагадаємо, про інцидент повідомляв ZAXID.NET 4 жовтня. Тоді четверо нетверезих хуліганів побили військового. Згодом ветерани війни на Сході знайшли нападників і змусили їх вибачитись на камеру.

У поліції вважають, що таким чином автори постановки намагались «спровокувати конфліктну ситуацію всередині українського суспільства». Також українців просять перевіряти інформацію та не поширювати підозрілі факти.