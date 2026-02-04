Туристичні ліхтарі – практичний вибір для дому під час відключень світла

Відключення електроенергії змушують заздалегідь подбати про автономні джерела освітлення. Без світла складно пересуватися квартирою, готувати їжу чи просто почуватися комфортно. Саме тому важливо мати під рукою кілька надійних варіантів, які не залежать від електромережі. Які обрати, пише ТСН.

Сучасний ринок пропонує чимало рішень – від простих і доступних до більш технологічних і безпечних. Кожен із них має свої переваги та обмеження, які варто враховувати.

Свічки – класичний варіант без електрики

Свічки залишаються одним із найпоширеніших способів отримати світло без струму. Вони прості у використанні, доступні за ціною та не потребують жодних додаткових пристроїв.

Найдовше горять воскові та стеаринові свічки, вони дорожчі, але економніші. Парафінові коштують дешевше, проте згорають значно швидше. Водночас свічки мають серйозні недоліки: відкрите полум’я створює пожежну небезпеку та швидко знижує рівень кисню в приміщенні. Тому їх слід використовувати обережно і не залишати без нагляду.

Освітлювальні пристрої на батарейках

Гірлянди, декоративні лампи та електронні свічки на батарейках – більш безпечна альтернатива живому вогню. Вони не нагріваються і можуть працювати досить довго.

Під час вибору таких пристроїв варто звертати увагу на тип елементів живлення. Найзручнішими є моделі на батарейках формату AA або AAA, їх легко знайти та замінити. Менш поширені типи батарей можуть стати проблемою у тривалий період відключень.

Олійні лампи – перевірене часом рішення

Олійна лампа – це пристрій, що працює за принципом горіння олії, яка піднімається по гноту. Вона відома ще з давніх часів і може забезпечувати стабільне світло протягом кількох годин.

Для роботи використовують рослинну олію або спеціальне пальне. Попри ефективність, олійні лампи також належать до пожежонебезпечних джерел світла, особливо без захисного плафона. Вартість таких ламп варіюється від бюджетних моделей до декоративних виробів із металу.

Світлодіодні лампи з акумуляторами та сонячними батареями

LED-освітлення – один із найбезпечніших і найекономніших варіантів автономного світла. Світлодіоди споживають мінімум енергії та майже не нагріваються.

Особливо зручні лампи з вбудованими акумуляторами. Вони заряджаються від мережі заздалегідь, а під час вимкнення електрики автоматично продовжують світити. Зазвичай такого заряду вистачає на кілька годин.

Світильники на сонячних батареях можуть накопичувати енергію вдень і використовувати її вночі. Деякі з них мають USB-роз’єми й здатні заряджати смартфони або інші гаджети, що робить їх універсальними в умовах автономності.

Туристичні ліхтарі з автономним живленням

Туристичні ліхтарі – практичний вибір для дому під час відключень світла. До цієї категорії належать ручні, налобні, кемпінгові, динамо-ліхтарі та моделі з сонячними панелями.

Багато з них можуть працювати як від акумуляторів, так і від батарейок, що додає гнучкості у використанні. Динамо-ліхтарі заряджаються механічно, без електрики, а деякі акумуляторні моделі можуть виконувати функцію павербанку.

Тривалість роботи залежить від типу ліхтаря та режиму яскравості, але навіть базові моделі здатні забезпечити світло на кілька годин.

Що варто мати вдома

Найкраще рішення – поєднувати кілька джерел освітлення. Свічки підійдуть як резервний варіант, LED-лампи забезпечать безпеку та комфорт, а туристичні ліхтарі стануть універсальними помічниками у темний час.