Такий розчин варто вносити тричі за сезон

Кожен, хто має теплицю, хоче бачити її не просто зеленою, а продуктивною – з рясними врожаями овочів, що тішать око й смак. Але закритий ґрунт, на відміну від відкритих грядок, виснажується набагато швидше. Постійна експлуатація, щорічна висадка одних і тих самих культур призводить до того, що ґрунт втрачає свої поживні властивості. Чим підживити землю, пишуть «Добрі новини».

Досвідчені городники знайшли просте, але надзвичайно ефективне рішення – натуральний дріжджовий настій. Усього кілька склянок цього живильного розчину повертають ґрунту силу, запускають процеси регенерації й дозволяють вирощувати овочі не гірше, ніж на професійних агропідприємствах.

У чому сила дріжджового настою

Пекарські дріжджі – це не лише інгредієнт для випічки, а й справжній еліксир для ґрунту. У процесі бродіння вони активують корисні мікроорганізми в землі, виділяють вітаміни групи B, ферменти й натуральні стимулятори росту. Завдяки цьому коренева система рослин розвивається потужно, ґрунт стає пухким, дихає, а поживні речовини краще засвоюються.

Як приготувати живильний настій

Щоб приготувати цей розчин, знадобиться:

100 г пресованих або 10 г сухих дріжджів;

2 ст. ложки цукру;

10 літрів теплої води.

Усі інгредієнти змішують і залишають у теплому місці на 6-8 годин, щоб розчин перебродив. Після цього достатньо вилити приблизно літр настою (чотири склянки) на різні ділянки теплиці, а потім пролити звичайною водою для кращого розподілу.

Який результат дає таке підживлення

Після обробки дріжджовим настоєм у ґрунті активізуються корисні бактерії, рослини швидше адаптуються після висадки, набирають силу й формують міцні кущі. Огірки, помідори та перець дають більше зав’язей, плоди стають більшими, ароматнішими й довше зберігаються.

Коли найкраще використовувати дріжджовий настій

Такий розчин варто вносити тричі за сезон: