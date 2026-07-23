Для розміщення виробництва пропонують індустріальний парк у Бориславі

Польська меблева компанія Intermeble розглядає можливість відкриття виробництва на території індустріального парку в Бориславі на Львівщині. Про це йшлося 21 липня пі час робочої зустрічі мера Борислава Ігоря Яворського та директора керуючої компанії індустріального парку «ІнПарк Борислав» Андрія Білого з польськими інвесторами.

Як повідомили в Бориславській міськраді, під час наради потенційним інвесторам презентували можливості індустріального парку. Сторони обговорили умови співпраці, які громада готова запропонувати для того, щоб компанія обрала локацію для ведення бізнесу.

Польська компанія Intermeble – досвідчена сімейна фірма з багаторічною традицією, що сягає 1921 року. Підприємство спеціалізується на масовому виробництві меблів з ламінованого ДСП із різноманітною структурою, кольоровою гамою та дизайном.

«Наразі виробник активно шукає нові майданчики для розширення власних виробничих потужностей, і однією з пропозицій є розміщення підприємства саме у Бориславі», – йдеться в повідомленні міськради.

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Індустріальний парк у Бориславі створено на земельній ділянці площею 20 гектарів. Зараз там триває будівництво першого заводу для української меблевої компанії – зводяться виробничі потужності загальною площею близько 24 тис. квадратних метрів, які у майбутньому стануть доступними для роботи підприємств.

Також триває підготовка до початку будівництва другої черги – промислового приміщення площею 12 тис. м², де клієнти можуть придбати сучасні приміщення від 420 дол/м².