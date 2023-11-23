23 листопада у Львові канадський бізнесмен зустрівся з Андрієм Садовим та президентом Федерації хокею України Георгієм Зубком

Відомий канадський бізнесмен і власник популярного видання з міжнародною аудиторією The Hockey News Грем Рустан допомагатиме Львову збирати гроші на будівництво льодової арені, де зможуть займатися поранені бійці реабілітаційного центру Unbroken. Про це 23 листопада повідомив міський голова Львова Андрій Садовий за результатами зустрічі з бізнесменом.

Грем Рустан приїхав до Львова разом із президентом Федерації хокею України Георгієм Зубком. Під час зустрічі з Андрієм Садовим вони обговорювали будівництво льодової арени для следж-хокею, зо має стати частиною реабілітаційного центру Unbroken. Саме різновид цього виду спорту доступний для людей з інвалідністю.

Грем Рустан – відомий у Північній Америці та Канаді бізнесмен, меценат, інвестор, власник популярного видання з міжнародною аудиторією The Hockey News. Завдяки аудиторії свого медіа він і планує зібрати кошти для розбудови спортивної інфраструктури у Львові.

«Моя медіа-компанія має мільйони переглядів за рік і об’єднує довкола себе любителів хокею з усього світу. Переконаний, що коли ця міжнародна аудиторія побачить потужний проект зі Львова, вона точно об’єднається і доєднається до збору коштів на її будівництво. Саме аудиторія мого каналу – це ті люди, яких потребує ваш проект. Саме тому я приїхав до Львова, щоб побачити ваш центр реабілітації, поспілкуватися із пораненими, лікарями, зрозуміти всі особливості Unbroken, щоб передати цю атмосферу для аудиторії The Hockey News», – розповів підприємець.

Грем Рустан має ще одну компанію, яка будує ковзанки та льодові арени в різних країнах світу, тому під час реалізації льодової арени у Львові він обіцяє залучити спеціалістів з Торонто, які разом із львівськими архітекторами розроблять цей проект.

«Unbroken Sport – це особливий проект нашої екосистеми людяності, тому я дуже щасливий нашому знайомству. Спортивна реабілітація поранених військових та цивільних через sledge буде допомагати їм не лише фізично, а й ментально, а це дуже важливо. Думаю, що в співпраці з вами та Федерацією хокею України ми зможемо реалізувати цей проект», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, Корея профінансує будівництво нового індустріального парку для корейського бізнесу у Львові, закупівлю дронів для ЗСУ у місцевих виробників та будівництво нового медзакладу на базі лікарні Святого Луки.