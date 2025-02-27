Українці, які пережили полон, можуть отримати статус людини з інвалідністю і відповідну державну підтримку

Кабінет міністрів розширив перелік підстав для отримання статусу інвалідності. Відтепер люди, які пережили незаконне утримання, катування або зазнали інших ушкоджень здоров’я внаслідок перебування в полоні, можуть отримати статус інвалідності та відповідну державну підтримку. Ця підстава для встановлення інвалідності поширюється як на цивільних осіб, так і на військовослужбовців, повідомили у четвер, 27 лютого в МОЗ.

Як пройти оцінювання для встановлення інвалідності?

Аби отримати статус людини з інвалідністю, необхідно звернутися до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи при Міністерстві розвитку громад та територій України. У разі позитивного рішення дані про людину внесуть до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також видадуть відповідний документ.

Лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії формує електронне направлення на оцінювання. Під час розгляду експертна команда оцінює стан здоров’я людини та обмеження щодо життєдіяльності.

За результатами оцінювання людина отримує витяг із рішення експертної команди. Якщо встановлено інвалідність, то в рамках цього рішення буде також сформовано рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації. У них буде відображена потреба особи в допоміжних засобах реабілітації, медичних виробах та необхідність отримання послуг в інших сферах її життя. Ці рекомендації діють протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Після встановлення інвалідності людина може скористатися державними програмами підтримки, скажімо, отримати допоміжні засоби реабілітації, пенсію або соціальну допомогу, безкоштовне санаторно-курортне лікування.