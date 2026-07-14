Для приготування рекомендують використовувати овочевий або кістковий бульйон

Відварна картопля може стати значно смачнішою, якщо змінити звичний спосіб її приготування. Кулінари радять замість звичайної води використовувати іншу рідину, яка зробить овоч більш насиченим на смак. ТСН розповідає, у чому можна зварити картоплю, щоб вона мала кремову текстуру та ніжний смак.

У чому варити картоплю?

Для приготування рекомендують використовувати овочевий або кістковий бульйон. Звичайна вода практично не додає картоплі смаку, адже під час варіння частина крохмалю та ароматичних речовин переходить у воду. Через це навіть смачна картопля може здаватися прісною. А якщо використати овочевий або кістковий бульйон, картопля поступово вбиратиме його аромат. У результаті картопля стане більш насиченою.

Який бульйон обрати?

Якщо вам потрібен легкий смак, для цього підійде овочевий бульйон. Його можна приготувати з моркви, цибулі, селери, петрушки та лаврового листа.

Якщо ж потрібен більш виразний і насичений смак, слід обрати кістковий бульйон. Він додає страві глибокого аромату та робить текстуру особливо кремовою. Цей спосіб часто використовують у ресторанах для приготування гарнірів.

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Як правильно варити картоплю?

Добре вимиту картоплю потрібно покласти в каструлю й залити гарячим бульйоном так, щоб він злегка покривав картоплю. Не треба використовувати багато рідини. Під час приготування частина бульйону випарується, а решта наситить картоплю смаком.

Варити її слід на невеликому вогні під кришкою до м’якості. А наприкінці приготування ви можете дати картоплі постояти кілька хвилин у гарячому бульйоні, таким чином вона стане ще ніжнішою.

Під час варіння до бульйону можна додати кілька зубчиків часнику, гілочку чебрецю або розмарину, лавровий лист або навіть кілька горошин чорного перцю.