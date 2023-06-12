Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні смертельної ДТП викладача «Львівської політехніки». Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, 9 грудня 2022 року водій Ford Sierra їхав по вул. Городоцькій і неподалік будинку №245 збив чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Пішохід отримав тілесні ушкодження, зокрема поєднану травму у вигляді перелому кісток склепіння та основи черепа з крововиливами в м’які оболонки та речовину головного мозку. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

У вироку суду вказано, що винуватець ДТП Чеслав Львовський працює старшим викладачем кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури та дизайну НУ «Львівська політехніка». У суді він визнав свою провину та розповів, що відшкодував родичці загиблого завдану моральну шкоду.

Справу розглянув суддя Дмитро Боровков. Він дослідив матеріали справи, зокрема те, що родичка загиблого немає претензій до обвинуваченого, враховуючи стан здоров’я Чеслава Львовського, який пережив тромбоішемічний інсульт, інфаркт міокарда, дійшов висновку, що обвинуваченого можна звільнити від відбування покарання.

Чеславу Львовському призначили п’ять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.