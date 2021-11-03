Автомобіль на великій швидкості врізався в дерева й перекинувся

Березнівський райсуд Рівненської області посадив на 10 років мешканця села Михалин за п'яну ДТП, в якій загинули дві людини. Окрім цього, 28-річного Михайла Л. зобов'язали виплатити родичам загиблих близько 1,3 млн грн моральної компенсації.

Трагедія сталася уночі 17 червня біля села Михалин колишнього Березнівського району. На заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Volkswagen Touran не впорався з керуванням, злетів з проїзної частини, врізався у дерева й перекинувся. Унаслідок ДТП двоє мешканців цього ж села, 30- та 31-річний чоловіки, загинули на місці. Водій та ще двоє пасажирів, 43-річний та 28-річний односельці водія, травмувалися. Розслідування показало, що водій був нетверезий, у його крові було 0,81 проміле алкоголю, і що їхав на швидкості 112-121 км/год.

На суді Михайло Л. свою вину повністю визнав і розкаявся. Він розповів, що увечері 16 червня йому зателефонував друг і запропонував зустрітися біля сільського магазину. Там до них приєдналися ще двоє односельців. Михайло взяв собі пива. Коли магазин зачинявся, їх попросили піти. На вулиці до них підійшли інші чоловіки, розпитували про автомобіль Михайла. Один з них сказав, що хоче купити собі такий самий і попросив покататися. Усі гуртом вирішили їхати в сусіднє село Балашівка і назад. У Балашівці його пасажири ще пили пиво, відчинили багажник, слухали музику.

Щодо перевищення швидкості, Михайло пояснив, що має досвід та навички кермування і що добре знав цю дорогу, адже багато разів їздив нею. Як саме сталась ДТП, не пригадує. Коли авто перекинулося, він запитав, чи всі живі, і сказав вилазити з машини. Сам вибрався через вікно, бо усі двері були заблоковані, й шукав свій телефон. Двоє пасажирів вибралися так само. Урешті вони змогли викликати «швидку», яка забрала водія та двох травмованих пасажирів.

Дружина одного із загиблих розповіла, що її чоловік увечері пішов відпочивати з друзями і більше вона його не бачила. Про загибель взнала від свекра. Родина винуватця виплатила їй 5 тис. грн, ще 10 тис. грн мали прийти банківським переказом. Дружина другого загиблого розповіла, що її сім’я відмовилася брати гроші від Михайла. В обидвох родинах залишилося по троє малих дітей.

Суддя Березнівського райсуду Юлія Старовецька визнала Михайла Л. винним у порушенні правил дорожнього руху у нетверезому стані, що спричинило смерть потерпілих, і призначила покарання: 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років. Засуджений також має сплатити родинам загиблих по 188 тис. грн моральних збитків кожній та по 88 тис. грн усім шести дітям, які втратили батьків. Крім того, Михайло має сплачувати на кожну дитину одного із загиблих по 3,6 тис. грн щомісячно до досягнення ними повноліття. Двоє травмованих у ДТП також мають отримати по 188 тис. грн моральної шкоди кожен. Загалом сума компенсацій сягає 1,3 млн грн. Вирок може бути оскаржений.