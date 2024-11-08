Суд врахував, що обвинувачений не сприяв у розкритті злочину

Апеляційний суд скасував вирок Івано-Франківського міського суду, призначивши водієві Володимиру Вітковському три роки в’язниці за аварію напідпитку, в якій постраждав хлопець на електросамокаті.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 жовтня, ДТП сталася у вересні 2023 року на вулиці Надрічній в Івано-Франківську. П’яний Володимир Вітковський на Vollkswagen Golf збив водія електросамокату, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок аварії останній отримав черепно-мозкову травму та численні рани голови.

13 березня 2024 року Івано-Франківський міський суд призначив винуватцеві аварії 85 тис. грн штрафу. З вироком не погодилися захисники обвинуваченого, які просили апеляцію зменшити штраф до 51 тис. грн, та прокурор, який наполягав на ув’язненні Володимира Вітковського.

Апеляційний суд врахував, що обвинувачений не сприяв у розкритті злочину, відмовляючись давати покази, та не намагався виправити наслідки вчиненого, не надавши допомоги потерпілому, коли той проходив лікування.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Федір Шигірт залишив без задоволення скарги захисників Володимира Вітковського і призначив йому 3 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 5 років. Вирок можуть оскаржити у Верховному суді.