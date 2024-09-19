Василя Рошика зупинили 20 серпня о пів на другу ночі у селі Старий Мізунь Калуського району

Долинський районний суд визнав винним майстра лісу ДП «Ліси України» Василя Рошика у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 10 вересня, Василя Рошика за кермом Skoda Roomster зупинили 20 серпня о пів на другу ночі у селі Старий Мізунь Калуського району. Відчувши запах алкоголю, правоохоронці запропонували обвинуваченому пройти огляд для визначення стану сп’яніння на місці або в медзакладі, однак він відмовився.

Під час судового засідання Василь Рошик не визнав своєї вини, відзначивши що взагалі не п’є. Сказав, що працює майстром лісу і в його обов’язки входить виявлення незаконних рубок у тому числі вночі, адже його робочий час є ненормованим. Обвинувачений пояснив, що відмовився дути в «Драгер», бо мав сумніви у достовірності приладу.

Натомість суд врахував протокол поліцейських та відеозапис з їх бодікамери. На ньому Василь Рошик зізнався, що вживав спиртне і відмовився від проходження огляду для визначення стану сп’яніння.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Лицур визнав майстра лісу винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову можна оскаржити в апеляції протягом 10 днів з дня її ухвалення.