На Прикарпатті оштрафували лісника, який напідпитку їхав вночі перевіряти незаконні рубки
Суд призначив майстру лісу ДП «Ліси України» 17 тис. грн штрафу
Долинський районний суд визнав винним майстра лісу ДП «Ліси України» Василя Рошика у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначив йому 17 тис. грн штрафу.
Як йдеться у постанові суду, яку винесли 10 вересня, Василя Рошика за кермом Skoda Roomster зупинили 20 серпня о пів на другу ночі у селі Старий Мізунь Калуського району. Відчувши запах алкоголю, правоохоронці запропонували обвинуваченому пройти огляд для визначення стану сп’яніння на місці або в медзакладі, однак він відмовився.
Під час судового засідання Василь Рошик не визнав своєї вини, відзначивши що взагалі не п’є. Сказав, що працює майстром лісу і в його обов’язки входить виявлення незаконних рубок у тому числі вночі, адже його робочий час є ненормованим. Обвинувачений пояснив, що відмовився дути в «Драгер», бо мав сумніви у достовірності приладу.
Натомість суд врахував протокол поліцейських та відеозапис з їх бодікамери. На ньому Василь Рошик зізнався, що вживав спиртне і відмовився від проходження огляду для визначення стану сп’яніння.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Лицур визнав майстра лісу винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову можна оскаржити в апеляції протягом 10 днів з дня її ухвалення.