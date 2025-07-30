Сума виплат - від 450 до 3100 грн

У 2025 році до Дня Незалежності України передбачені разові грошові виплати багатьом категоріям українців, повідомляє Пенсійний фонд України. Розповідаємо, хто і яку суму виплати може отримати.

Кому і скільки

Сума одноразової грошової виплати до Дня Незалежності становить від 450 до 3100 грн, залежно від статусу отримувача. Ідеться про наступні категорії і суми:

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, люди, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн ;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни зі встановленим згідно з законодавством статусом, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружини (чоловіки) померлих людей з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн ;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1000 грн;

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3100 грн ;

люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані людьми з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин залежно від групи інвалідності – 3100, 2900 і 2700 грн.

Як оформити грошову виплату до Дня Незалежності

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату автоматично нарахують в серпні разом з пенсією. Додатково звертатися за нарахуванням у Пенсійний фонд не потрібно.

Тим, хто проходить службу, виплату проведуть за місцем служби військовою частиною на підставі поданої до ПФУ заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності.

Якщо людина не є пенсіонером і не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності нарахують за заявою. Заяву можна подати: