Безпілотник Bayraktar відпрацьовує по російських танках на півдні України

Турецька компанія Baykar подарувала Україні ще два своїх бойових безпілотники Bairaktar TB2, повідомило в середу, 25 січня, Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним силам України та народу України для захисту від окупанта», – повідомило ГУР МО в середу, 25 січня.

Розвідники подякували компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для України часи.

Зауважимо, що Baykar передавала Україні «Байрактари» безкоштовно і раніше. Часто це відбувалося після того, як волонтери збирали необхідні суми, щоб їх купити.

Також компанія Baykar планує за два роки збудувати в Україні власний завод.

Безпілотники Bayraktar відіграли одну з ключових ролей в перші тижні повномасштабної війни.