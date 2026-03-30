У межах співпраці Wilcox і «Генерал Черешня» виготовлятимуть найновіші засоби захисту та ураження

Український виробник FPV-дронів та перехоплювачів «Генерал Черешня» створює спільне підприємство з американським виробником високотехнологічного обладнання для військових і безпекових потреб Wilcox. Про це в понеділок, 30 березня, повідомила пресслужба української компанії.

«Компанія “Генерал Черешня” підписала угоду про стратегічне партнерство з провідним американським виробником у сфері defense – Wilcox Industries Corp., що розробляє та виробляє передові тактичні рішення і постачає їх по всьому світу», – ідеться в повідомленні.

Спільне українсько-американське виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів відкриють на базі високотехнологічного виробничого комплексу Wilcox в Ньюїнгтоні, штат Нью-Гемпшир.

Наразі реалізація проєкту перебуває у фазі погоджень. До моменту реєстрації спільного підприємства сторони мають отримати погодження президента та профільних інституцій.

«Генерал Черешня» – українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, включно з FPV-дронами та дронами-перехоплювачами для протидії повітряним загрозам. Компанія має в портфелі 33 кодифіковані продукти. Щомісяця «Генерал Черешня» виготовляє понад 70 тис. дронів. За результатами роботи дронів компанії вдалось знищити велику кількість техніки росіян, зокрема 2 тис. ворожих БпЛА, на загальну суму 1 млрд доларів.