Збитки для компанії можуть сягнути до 300 млн євро

Нідерландський виробник пива Heineken остаточно покинув російський ринок, продавши свої активи. Майно компанії продали за символічний 1 євро, повідомило у п'ятницю, 25 серпня, Reuters із посиланням на заяву компанії Heineken.

«Другий за величиною пивоварний завод у світі заявив, що угода отримала всі необхідні схвалення та, ймовірно, призведе до виняткових збитків у 300 млн євро», – повідомило агентство.

За даними журналістів, Heineken оголосив про свій намір вийти з Росії в березні 2022 року, проте процес виходу зайняв більше часу, аніж того очікувалося. Здебільшого з проблемами іноземні компанії стикаються через контрсанкції Росії проти Заходу та захоплення підприємств на території Росії.

Водночас агентство повідомило, що угода з російською Arnest Group передбачатиме трирічну ліцензію на деякі менші регіональні бренди. Проте сам виробник пива не буде підтримувати їх та не отримуватиме доходів.

Нагадаємо, 10 серпня платформа для пошуку працівників і роботодавців Work.ua оголосила про припинення співпраці з компаніями і брендами, що не вийшли з російського ринку. Зокрема, платформа розірвала контракти із компаніями, які внесені до списку міжнародних спонсорів війни, як-от Uniliver, Leroy Merlin, Ашан, Raiffeisen Bank, Metro.