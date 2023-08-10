Work.ua розриває контракти з компаніями і брендами, що не вийшли з Росії
Підбору працівників та розміщення вакансій від цих компаній на платформі більше не буде
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Платформа для пошуку працівників і роботодавців Work.ua припиняє співпрацю з компаніями і брендами, що не вийшли з російського ринку – послуги їм більше не надаватимуться. Про це повідомив СЕО Work.ua Артур Міхно.
За його словами, Work.ua розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік і повертає власникам гроші, тому що «більше не хоче бути причетним до діяльності цих компаній в Україні та світі». Ідеться про такі компанії і бренди:
- Uniliver;
- Leroy Merlin;
- Raiffeisen Bank;
- METRO;
- Beko;
- LC Waikiki;
- KRKA;
- Berlin-Chemie;
- Nestle;
- Ашан;
- OtpBank;
- Mondelez International;
- Philip Morris International;
- JTI;
- Syngenta;
- P&G;
- FM Logistic;
- Yves Rosher;
- Dr. Reddy’s.
Перелік складений на основі даних сайту НАЗК «Війна і санкції», списку «Міжнародні спонсори війни», а також проєкту Leave Russia від Київської школи економіки.
Розірвати контракти і відмовитись від будь-якої співпраці із цими компаніями Work.ua закликає і своїх колег – Robota.ua і Jooble.
«Півтора роки війни – це точно межа. Усе просто. На гроші цих компаній росія будує ракети, що летять нищити наші міста і вбивають людей», – сказав Артур Міхно.
СЕО Work.ua також закликав українські команди і топ-менеджерів компаній, що не вийшли з російського ринку, написати заяви на звільнення. За його словами, український ринок праці активізувався, тож роботу можна знайти в українських та не пов’язаних з Росією міжнародних компаніях.