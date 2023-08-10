Платформа для пошуку працівників і роботодавців Work.ua припиняє співпрацю з компаніями і брендами, що не вийшли з російського ринку – послуги їм більше не надаватимуться. Про це повідомив СЕО Work.ua Артур Міхно.

За його словами, Work.ua розриває контракти на суму понад 5 млн грн на рік і повертає власникам гроші, тому що «більше не хоче бути причетним до діяльності цих компаній в Україні та світі». Ідеться про такі компанії і бренди:

Uniliver;

Leroy Merlin;

Raiffeisen Bank;

METRO;

Beko;

LC Waikiki;

KRKA;

Berlin-Chemie;

Nestle;

Ашан;

OtpBank;

Mondelez International;

Philip Morris International;

JTI;

Syngenta;

P&G;

FM Logistic;

Yves Rosher;

Dr. Reddy’s.

Перелік складений на основі даних сайту НАЗК «Війна і санкції», списку «Міжнародні спонсори війни», а також проєкту Leave Russia від Київської школи економіки.

Розірвати контракти і відмовитись від будь-якої співпраці із цими компаніями Work.ua закликає і своїх колег – Robota.ua і Jooble.

«Півтора роки війни – це точно межа. Усе просто. На гроші цих компаній росія будує ракети, що летять нищити наші міста і вбивають людей», – сказав Артур Міхно.

СЕО Work.ua також закликав українські команди і топ-менеджерів компаній, що не вийшли з російського ринку, написати заяви на звільнення. За його словами, український ринок праці активізувався, тож роботу можна знайти в українських та не пов’язаних з Росією міжнародних компаніях.