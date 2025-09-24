YUKO – це найбільш продаваний український бренд автомобільних олив

Запорізька група компаній YUKO побудує логістично-виробничий комплекс у селі Ямниця неподалік Івано-Франківська. YUKO – це один з найбільших технічних олив та мастил в Україні з понад 20-річною історією. На Прикарпатті група планує виготовляти традиційну для себе продукцію, зокрема антифризи та оливи.

Логістично-виробничий комплекс мають намір побудувати на ділянці 3,57 га на північному виїзді з села Ямниця однойменної громади. Його зводитимуть у кілька черг неподалік траси Івано-Франківськ-Львів. Під час будівництва першої проєктом передбачено облаштувати дільниці прийому і підготовки технічних олив (резервуари, промислові помпи, склад запчастин та обладнання). Після завершення першої черги завод виготовлятиме до 2000 тонн технічних олив місяць.

Наступні черги передбачають розширення чинних потужностей, а також будівництво виробничої дільниці та встановлення різних фасувальних ліній, складу готової продукції, блоку адміністративно-побутових приміщень з лабораторією тощо. Розширення дозволить виготовляти на виробництві технічні оливи складної рецептури.

Планована потужність комплексу становитиме – 3600 тонн технічних олив на місяць та 400 тонн антифризів. У новому виробництві буде задіяно до 150 працівників.

Місце розташування майбутнього виробничого комплексу YUKO, світлина зі звіту ОВнД

YUKO – це запорізька група компаній, що працює у галузях виробництва змащувальних матеріалів, автохімії та нерухомості. Головним активом групи є ТОВ «СП ЮКОЙЛ». Йому належить завод у Запоріжжі площею 10 тис. м2, що виготовляє мастильні матеріали під ТМ YUKO (автомобільні та промислові оливи, мастила, антифризи, мастильно-охолоджувальні рідини, сервісних продуктів, мастил private label).

Як йдеться на сайті групи, YUKO – це «найбільш продаваний український бренд автомобільних олив». За їхніми даними, моторні масла під цим брендом «експортуються в більш ніж 80 країн по всьому світу».

Виробництво у Запоріжжі було запущене 2002 року, у 2013-му група відкрила представництво та склад на Київщині. Власниками групи є запорожці Юрій Гридасов, Борис Наумов та Андрій Баранько.

У Єдиному реєстрі судових рішень є низка ухвал (тут і тут), датованих 2025 роком, у яких йдеться, що СБУ підозрює власників та менеджерів ТОВ «СП ЮКОЙЛ» у причетності до можливого ввезення 1300 тонн російських нафтопродуктів в Україну.

Правоохоронці розслідують, як і чому українська компанія придбала сировину у компанії LLC ALCO (Азербайджан), якому раніше нафтопродукти постачала російська фірма «РН-Смазочные материалы» через логістичну компанію «АО «РН-Транс», що входить до складу державної структури «Роснефть».

Генеральний директор «СП ЮКОЙЛ» Олексій Лещук у коментарі ТСН повідомив, що вони справді купували сировину у ALCO. Водночас він заявив, що його компанія «точно не може бути жодним чином задіяна в постачаннях російської сировини».