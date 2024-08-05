Гриби будуть плодоносити весь рік

Ми усі звикли купувати печериці в магазині, але, чи знали ви, як легко їх виростити самостійно вдома? Основою успіху вирощування шампіньйонів є правильно складений субстрат. «Флористікс» пише, як зібрати ідеальний компост.

Потрібно змішати рівні частини перегною та чорнозему – по 20 кг кожного компонента. Потім потрібно додати до ґрунтової суміші 35 л органіки: соломи, листя або лушпиння.

Все це добре перемішуємо, викладаємо суміш шаром 3-4 см в ящик висотою близько 10 см, розсипаємо по поверхні міцелій, накриваємо його ще одним шаром субстрату товщиною 3-4 см і добре зволожуємо поверхню з розпилювача. Потім потрібно відразу ж віднести ящик у льох або у підвал.

Оптимальна температура для вирощування грибів – 8-15⁰C. Температура в приміщенні не повинна опускатися нижче нуля або підніматися вище 24 ⁰C. Вологість має бути максимальною.

Якщо вологість низька, потрібно зволожувати повітря з обприскувача або тримати поруч із ящиком ємність із водою. Декілька разів на тиждень треба провітрювати приміщення.

Гриби будуть плодоносити цілий рік, а перший урожай ви зберете через 3-4 місяці.