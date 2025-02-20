Центр протидії корупції виявив у Володимира Луганського фейковий науковий ступінь доктора філософії з права

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) продовжує працювати колишній суддя та військовий Володимир Луганський, який отримував доплати за фейковий науковий ступінь доктора філософії. Зокрема, посадовець надалі проводить співбесіди з кандидатами на посади суддів, а також оцінює чинних суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання. Про це повідомив Центр протидії корупції 19 лютого.

Там пригадують, що у серпні 2024 року Центр протидії корупції виявив у Володимира Луганського фейковий науковий ступінь доктора філософії з права, який він отримав у 2011 році у Міжрегіональній академії управління персоналом (МАУП). У Міносвіти підтвердили, що жодним науковим ступенем Луганський не володіє.

Згодом зʼясувалось, що Володимир Луганський ще й незаконно отримував доплати до посадового окладу за свій фейковий науковий ступінь під час роботи у Сєвєродонецькому міському суді з квітня 2015 року по вересень 2020 року. Ідеться про щонайменше 160 тис. грн доплат.

У вересні 2024 року ЦПК звернувся до ВККС та Вищої ради правосуддя (ВРП) з проханням розглянути питання фейкового диплома та доплат Володимира Луганського, а також – до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) із заявою про вчинення злочину Луганським.

У ВККС відповідальним за це питанням призначили Руслана Мельника. Під його керівництвом ВККС створила робочу групу у складі трьох членів ВККС та трьох представників громадськості. Утім, як зауважують активісти ЦПК, за чотири місяці робоча група так і не спромоглася навіть перевірити надіслані їй документи й встановити, чи справді Луганський отримував незаконні доплати.

Зазначається, що лише зі серпня 2024 року член Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Володимир Луганський отримав понад 2 млн грн зарплатні – понад 300 тис. грн щомісяця.

Що відомо про Володимира Луганського

Володимир Луганський у 1991 році закінчив Українську юридичну академію за спеціальністю «Правознавство». У 2011 році здобув науковий ступінь «доктор філософії в галузі права».

З 1991 року працював на посадах слідчого та прокурора у прокуратурі Луганської області. У 2008 – 2020 роках працював суддею в Ленінському районному суді міста Луганська та Сєвєродонецькому міському суді.

Після відставки Луганський проходив військову службу в бойовій частині на Донецькому напрямку, має відомчі та державні відзнаки.

У червні 2021 року Вища рада правосуддя призначила суддю у відставці Володимира Луганського на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.