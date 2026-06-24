Найчастіше це трапляється через особливості самих ягід або неправильний баланс інгредієнтів

Домашнє вишневе варення іноді виходить занадто кислим, навіть якщо ви дотримувались рецепту. Найчастіше це трапляється через особливості самих ягід або неправильний баланс інгредієнтів. Втім, виправити смак можна навіть після завершення варіння. Medium розповідає, як покращити смак кислого варення.

Що робити, якщо варення виявилося кислим?

Найпростіше – це повернути його в каструлю та додати цукор, доки не досягнете бажаного смаку.

Проте існує ще один варіант – спробуйте додати чверть чайної ложки харчової соди, як тільки варення знову закипить. Внаслідок реакції бікарбонату з кислотою утвориться піна. Зніміть варення з вогню та енергійно перемішайте, щоб уникнути грудочок.

Якщо кислотність все ще зберігається, додайте більше фруктів, цукру та столову ложку кукурудзяного крохмалю. У результаті у вас буде більше варення, яке буде не таким кислим.

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